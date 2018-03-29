Antalya’da 9’uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Antalya’da 9’uncu kattan beton zemine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2343 Sokak’taki bir apartmanın 9’uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol-Bediha A. çiftinin 5 yaşındaki oğulları Metehan, açık bırakılan kapıdan balkona çıktı. Balkon kenarındaki demirlere tırmanan küçük çocuk, dengesini kaybederek zemine düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.