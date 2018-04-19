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Antalya’da akaryakıt tankeri ile öğrenci servisi çarpıştı: 1’i ağır 16 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde boş akaryakıt tankerinin öğrenci servisi ile çarpıştığı kazada 1’i ağır 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya-Isparta Karayolu Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 DC 210 plakalı boş akaryakıt tankeri, Ş.D.

Antalya’da akaryakıt tankeri ile öğrenci servisi çarpıştı: 1’i ağır 16 yaralı (2)

Antalya’nın Aksu ilçesinde boş akaryakıt tankerinin öğrenci servisi ile çarpıştığı kazada 1’i ağır 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Isparta Karayolu Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 DC 210 plakalı boş akaryakıt tankeri, Ş.D. yönetimindeki 07 AJJ 27 plakalı taşımalı sistemle öğrenci taşıyan servisle saat 08.30 sıralarında çarpıştı. Kazada Karaöz Orta Mahallesi’nden Aksu merkeze taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri taşıyan servis yan yatarak sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri aralarında dershaneye giden, lise ve orkaokul öğrencileri ile sivil vatandaşların bulunduğu yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada 1’i ağır yaralı öğrenci olmak üzere 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, kazanın ardından tanker sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

Fazla yolcu olduğu iddiası
Yaralı dershane öğrencisi Mustafa Noyan, öğrenci servisinde ayakta öğrenciler olduğunu ve dışarıdan yolcuların alındığını iddia etti. Noyan, "14+2 kişilik olan serviste yaklaşık 6 kişide ayakta duruyordu. Ayrıca öğrenci olmayan 3 kişi daha minibüs içindeydi. Kazada minibüse dışarıdan yolcu olarak 3 kişinin binmesinin ardından meydana geldi" dedi.

Antalya’da akaryakıt tankeri ile öğrenci servisi çarpıştı: 1’i ağır 16 yaralı (2)

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