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Antalya’da Alaaddin Çakıcı’nın adamlarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya ve İstanbul’da suç ördüğü lideri Alaatin Çakıcı’nın adamlarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya ve İstanbul’da suç ördüğü lideri Alaatin Çakıcı’nın adamlarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Örgütün İstanbul ve Antalya haricinde çok sayıda ilde eylemler yaptığı ve bu illerde de örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Operasyonda gözaltı sayısının artması bekleniyor.

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