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Antalya’da apart yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Antalya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre yangın saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3821 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartın terastaki dairesinde çıktı.

Antalya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre yangın saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3821 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartın terastaki dairesinde çıktı. 42 yaşındaki N.B’nin kaldığı daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çoğunluğu öğrencilerin kaldığı apartta bina sakinleri dışarı çıktı. Pencerelerden dışarı çıkan alevleri çevredekiler meraklı bakışlarla izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına hem bina içinden hem de merdiven aracılığıyla terastan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlatılırken yangının elektrikli ısınma aracından çıktığı üzerinde duruluyor.

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