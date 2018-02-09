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Antalya’da araç kiralama firmaları ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:33 | Son Güncelleme

Antalya’da araç kiralama firmalarına gerçekleştirilen denetimlerinde, kanuna ve sisteme aykırı hareket eden 20 işyerine 163 bin 124 para cezası uygulandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kent genelindeki araç kiralama şirketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Antalya’da araç kiralama firmaları ceza yağdı

Antalya’da araç kiralama firmalarına gerçekleştirilen denetimlerinde, kanuna ve sisteme aykırı hareket eden 20 işyerine 163 bin 124 para cezası uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kent genelindeki araç kiralama şirketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 171 araç kiralama firmasında yapılan denetimlerde.167 firmanın Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) kaydının olduğu, 4 firmanın ise kaydının olmadığı tespit edildi. Kaydı olan firmalardan araç kiralama bilgilerini sisteme girmeyen 16 firma ile kayıt olmayan 4 firmaya toplamda 163 bin 124 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya’da araç kiralama firmaları ceza yağdı

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