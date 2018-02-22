Antalya’da aranan 3 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 1’i kadın 3 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "Birden Fazla Kişi ile Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ile Keçiborlu İlamat Masasınca "Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Y. ile Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca ve Hatay Ağır Ceza İlamat Masasınca 3’er kez olmak üzere toplamda 6 kez "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan yakalaması ve 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ö., E.Y. ve A.Y. tutuklanarak Alanya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.