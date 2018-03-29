Antalya’da aşırı yağış sonrası yollarda göçük oluştu, araçlar mahsur kaldı

Antalya’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak sonrası alt yapı çalışması devam eden yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya kent merkezi için yaptığı uyarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece şiddetini arttırarak devam etti. Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sabah 09.30 sıralarına kadar devam eden sağanak sonrası, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki alt yapı çalışmalarının olduğu bölgelerde yollarda çökmeler meydana geldi. Sabah çöken yola saplanan araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı. Araçlarını kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalışan sürücülere, çevredeki vatandaşlar da yardımcı olmaya çalıştı. Yine Kepez bölgesinde kanalizasyon çalışmaları sürdüren ekibe ait bir kamyon da park halindeyken çöken yola çakıldı.

Oğlumu okula götüremedim

Aracı mahsur kalan vatandaşlardan Naif Barut "Gaz çalışmasının ardından üstünü kapatmamışlar ben de üstüne geldim ve aracım çakıldı. Oğlumu okula götüremedim" diye konuşurken, oğlu Muhammet Fırat Barut da, "Yağmur yağınca babam okula arabasıyla götürüyordu. Yol birden çöktü, bu yüzden okula gidemedim" dedi.