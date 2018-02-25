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Antalya’da askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 00:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanyaspor-Trabzonspor maçında görevli askerleri taşıyan otobüs dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrildi.

Antalya’da askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanyaspor-Trabzonspor maçında görevli askerleri taşıyan otobüs dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 22’si asker 23 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanyaspor- Trabzonspor maçında görevli askerleri, maç sonrası birliklerine taşıyan Alanya Belediyesine ait otobüs Kestel Kavşağı’nda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otobüs sürücüsü ile araçta bulunan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 22 jandarma yaralandı. Yaralı askerler ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya’da askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Antalya’da askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

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