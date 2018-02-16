Antalya’da av kazası: 1 ölü

Antalya’da amatör avcı, arkadaşlarıyla gittiği avda kazayla vurularak hayatını kaybetti.
Korkuteli ilçesinde esnaf olan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Turan Erbi, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Kızılcadağ’a ava gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarından birinin tüfeğinin kaza ile patlaması sonucu omzundan vurularak yaralanan Erbi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından Erbi’nin cansız bedeni dağdan indirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Erbi’nin cenazesi Döşemealtı mezarlığında toprağa verildi. Jandarma görevlileri olayın ayrıntılı olarak soruşturulduğunu, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?
Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!
Meteoroloji'den haftasonu için kritik hava durumu uyarısı
Parkta ilişkiye girip video çektiler
Batuhan Çolak yazdı! AK Parti ile ilgili gündemi sarsacak iddia...
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata
Hastanede duş skandalında yeni gelişme
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları
Okuyucu Yorumları 0 yorum