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Antalya’da av kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:56 | Son Güncelleme

Antalya’da amatör avcı, arkadaşlarıyla gittiği avda kazayla vurularak hayatını kaybetti.Korkuteli ilçesinde esnaf olan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Turan Erbi, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Kızılcadağ’a ava gitti.

Antalya’da av kazası: 1 ölü

Antalya’da amatör avcı, arkadaşlarıyla gittiği avda kazayla vurularak hayatını kaybetti.
Korkuteli ilçesinde esnaf olan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Turan Erbi, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Kızılcadağ’a ava gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarından birinin tüfeğinin kaza ile patlaması sonucu omzundan vurularak yaralanan Erbi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından Erbi’nin cansız bedeni dağdan indirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Erbi’nin cenazesi Döşemealtı mezarlığında toprağa verildi. Jandarma görevlileri olayın ayrıntılı olarak soruşturulduğunu, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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