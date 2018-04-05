Antalya’da avukata silahlı saldırı

Antalya’da oto parkta silahlı saldırıya uğrayan bir avukat yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa’nın Etiler Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta 2 kişi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan birisi yanında taşıdığı silahı çıkararak avukat olduğu öğrenilen İbrahim D.’ye bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, bacağından yaralanan İbrahim D.’yi Akdeniz üniversitesi Acil’ine kaldırırken, polisin silahlı saldırganı bulmak için çevredeki araştırması devam ediyor.
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