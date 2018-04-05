HABER

Antalya’da avukata silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

Antalya’da oto parkta silahlı saldırıya uğrayan bir avukat yaralandı.Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa’nın Etiler Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Antalya’da oto parkta silahlı saldırıya uğrayan bir avukat yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa’nın Etiler Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta 2 kişi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan birisi yanında taşıdığı silahı çıkararak avukat olduğu öğrenilen İbrahim D.’ye bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, bacağından yaralanan İbrahim D.’yi Akdeniz üniversitesi Acil’ine kaldırırken, polisin silahlı saldırganı bulmak için çevredeki araştırması devam ediyor.

Hastane yangınında yine aynı soru!Hastane yangınında yine aynı soru!
Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!
Ve ABD sürpriz teklifi kabul ettiVe ABD sürpriz teklifi kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.