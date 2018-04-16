Antalya’da Ayın Polisleri Ödüllendirildi

Antalya İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Mart ayının polisi seçilen 2 memuru ödüllendirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Mart ayının polisi seçilen 2 memur ödüllendirdi. Hakkında “Silahla Tehdit, Tehdit, Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Hırsızlık, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek ve Hakaret suçlarından” 20 ayrı arama kaydı ve 9 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ç.’nin isimli şahsın Aksu İlçesi Pınarlı Mahallesinde bulunan bir adrese geldiğini tespit ederek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonucu evin arka penceresinden atlamak suretiyle kaçma girişiminin engellenip yakalanması olayında göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru B.Ç. Ayın Merkez İlçeler Polisi seçildi.

7 adet “Konut Dokunulmazlığı”, 41 adet “Evden Hırsızlık” olayının şüphelisi cezaevi firarisi E.K.’nin Manavgat Aydınevler Mahallesinde bulunan bir sokakta kimlik ibraz etmesi istenmesi üzerine kaçmaya çalışan şahsın kovalamaca neticesinde yakalanarak adli mercilere teslim edilmesinde göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru O.A., Ayın Dış İlçeler Polisi oldu.

Başarılı polislere, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır tarafından birer çeyrek altın ve teşekkür belgeleri verildi.