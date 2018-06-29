HABER

Antalya'da başı ve tek bacağı olmayan köpek ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki Güzolaba Parkı'nda, başı ve bir bacağı olmayan yavru köpek ölüsü bulundu.

Antalya'da başı ve tek bacağı olmayan köpek ölüsü bulundu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki Güzolaba Parkı'nda, başı ve bir bacağı olmayan yavru köpek ölüsü bulundu. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, aynı parkta daha önce de kedilerin öldürüldüğünü söyledi.
Muratpaşa ilçesindeki Güzolaba Parkı'nda, evcil hayvanlarını gezdiren hayvanseverler, köpek ölüsü gördü. Henüz yavru olduğu anlaşılan köpeği bulan hayvanseverler, durumu emniyet yetkililerine ve Muratpaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla parka gelen ekipler, yavru köpeğin başı ile bir bacağının olmadığını belirledi. Çürümeye başlayan köpekten numune alamayan ilçe müdürlüğü yetkilileri, hayvanın ölümüyle ilgili tespit yapılamayacağını kaydetti. İşkence ya da başka köpeğin saldırısı sonucu telef olduğu tahmin edilen köpek, havyanseverler tarafından uygun alana gömüldü.
Yavru köpek ölüsünü bulan Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Başkanı Şebnem Ebinç, her gün aynı parkta hayvanlarını gezdirdiklerini söyledi. Köpek ölüsünün başka kişiler tarafından parka atılmış olabileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Ebinç, "O köpeğin burada çürümesi mümkün değil; buraya getirip, bırakmışlar. Bu köpek ya işkence görmüş ya da saldırgan bir köpeğe parçalattırılmış. Biz de köpek besliyoruz, hiç birbirlerine saldırmıyor. Daha önce de bu parkta kediler telef edilmişti. İnsan tarafından şiddet gördüğünü düşünüyoruz. Hayvanlara yapılan eziyet son bulmalı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş
Eczacılık öğrencisi, mesleki festivalde girdiği denizde boğulduEczacılık öğrencisi, mesleki festivalde girdiği denizde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.