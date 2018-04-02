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Antalya’da bin 468 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan arama çorap içerisine gizlenmiş bin 468 çeşitli renklerde sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçe Jandarma komutanlığı görevlileri Manavgat’ın Hacıobası mevkiinde M.A., F.S.

Antalya’da bin 468 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan arama çorap içerisine gizlenmiş bin 468 çeşitli renklerde sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçe Jandarma komutanlığı görevlileri Manavgat’ın Hacıobası mevkiinde M.A., F.S. ve B.S.’nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta arama yapan görevliler, aracın bagaj bölümünde elbiselerin arasında bulunan çorap içerisine gizlenmiş bin 468 adet çeşitli renklerde sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili M.A., F.S. ve B.S. gözaltına alındı.

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