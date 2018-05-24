Antalya'da bisikletli tacizci paniği

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösteren kişi, mahallede paniğe neden oldu. Polis, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde meydana geldi. Sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organı teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir eğitim kurumunun sahibi ve matematik öğretmeni Ali Önen, öğrencilerinin geçen pazar günü kendisini arayarak, sokakta bir erkeğin tacizine uğradıklarını söylediğini ifade etti. Öğrencilerinin şikayetini dikkate aldığını belirten Önen, "Parkta olay yaşanmış. İki kız öğrencimden birine cinsel organını göstermiş. Polise şikâyette bulunduk. Etraftaki tüm kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde şüpheli, elektrikli bisikletle eli organında geziyor. Bir sonuç çıkmadı" dedi.

Mahallede birkaç eğitim kurumu olduğunu ve öğrencilerin tedirgin olduğunu kaydeden Ali Önen, "Cinsel teşhirciliğe mahsur kalan öğrencim derse bile giremedi, ağlıyordu. Psikolojik destek verdik. Üç gün önce akşam saatlerinde yine aynı olay yaşandı. Ama bu kez kamera kayıtlarına ulaşamadık. Yine aynı öğrenciler bu olaya maruz kaldı. Herkes tedirgin, acilen yakalanmasını istiyoruz. Şüpheli kırmızı beyaz elektrikli bisiklet kullanıyor ve düzgün giyimli. Mahalleli de, öğrenciler de tedirgin" diye konuştu.

Bir öğrenci velisi ve esnaf, “Polislerden olayı öğrendik. Küçük bir kıza cinsel organını göstermiş. Bize gösterilen fotoğraftan hurdacı olabileceğini söyledik ama resim net değildi. İki kızım var. Yakalarsak kötü olur. Herkes bu kişiyi arıyor" diye konuştu.

Bölgedeki işyerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, kırmızı beyaz elektrikli bisikletli iyi giyimli kişinin cinsel organını tutarak ilerlediği görüldü. Şüphelinin bir noktada duraklayıp cinsel organını teşhir ettiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

