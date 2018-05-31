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Antalya'da bisikletli tacizci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen gösteren şüphelinin, aşçılık yapan M.Ü.

Antalya'da bisikletli tacizci yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen gösteren şüphelinin, aşçılık yapan M.Ü. (38) olduğu belirlendi. M.Ü., polis tarafından evinde yakalandı.
Olay, geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde meydana geldi. Sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.
EVİNDE YAKALANDI
Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ü. olduğunu belirledi. Yine teşhirden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ü., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Bürosu ekipleri tarafından saat 15.30 sıralarında Etiler Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Evli ve bir kız çocuğu babası M.Ü., gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin elektrikli bisikletine de el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da bisikletli tacizci yakalandıAntalya'da bisikletli tacizci yakalandıAntalya'da bisikletli tacizci yakalandı

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