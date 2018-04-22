Antalya’da bozuk otomobil cinayeti

Antalya’da tamir ettirdiği aracı kısa sürede bozulan şahıs, tamirciyi tavsiye eden şahsı başından silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi üzerindeki bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, galerici T. ismiyle bilinen şahıs, otomobilini yaptırmak için yine galericilik yapan Özkan Bozlak’ın (39) önerdiği tamirciye geldi. Tamir sonrası otomobil seyir halindeyken bozuldu. Bunun üzerine Bozlak’ı telefonla arayan T., Bozlak’la tartıştı. Telefonu kapatıp başka bir araçla tamirciye gelen T. isimli şahıs, iddiaya göre dükkanın içerisinde Bozlak’ın başına bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan ve kalbi duran Bozdak’ı hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Olay yerinde hayata döndürülen Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, tamirhane sahibi ile görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen T. isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
Son dakika Manisa'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum