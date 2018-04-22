Antalya’da bozuk otomobil cinayeti

Antalya’da tamir ettirdiği aracı kısa sürede bozulan şahıs, tamirciyi tavsiye eden şahsı başından silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi üzerindeki bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, galerici T. ismiyle bilinen şahıs, otomobilini yaptırmak için yine galericilik yapan Özkan Bozlak’ın (39) önerdiği tamirciye geldi. Tamir sonrası otomobil seyir halindeyken bozuldu. Bunun üzerine Bozlak’ı telefonla arayan T., Bozlak’la tartıştı. Telefonu kapatıp başka bir araçla tamirciye gelen T. isimli şahıs, iddiaya göre dükkanın içerisinde Bozlak’ın başına bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan ve kalbi duran Bozdak’ı hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Olay yerinde hayata döndürülen Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, tamirhane sahibi ile görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen T. isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.