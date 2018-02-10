HABER

Antalya’da çalılık alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 19:54 | Son Güncelleme

Antalya’da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.Yangın saat 18.15 sırasında Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi’nde bulunan falezlerde çıktı.

Antalya’da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın saat 18.15 sırasında Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi’nde bulunan falezlerde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle falezler üzerinde bulunan alanda yangın çıktığını görenler durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Bitlis’te terör operasonu

Bitlis’te terör operasonu

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Anamur'a şehit ateşi düştü

Anamur'a şehit ateşi düştü

Ölümden döndü, kaza yapan aracını bırakıp gitmek istemedi

Ölümden döndü, kaza yapan aracını bırakıp gitmek istemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.