Antalya’da çevreci çiftin öldürülmesine ilişkin davada beraat

Antalya’nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz sanık Fatma Yamuç beraat etti.
Finike’nin Alacadağ mevkiindeki taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 günü Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evlerinde öldürüldü. Cinayetle ilgili katil zanlısı Ali Yamuç ve bir hafta sonra da eşi Fatma Yamuç tutuklandı. Ali Yamuç ise 20 Eylül 2017’de kaldığı Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki koğuşunda intihar etti.
Cinayet davasının geçtiğimiz ay yapılan ikinci duruşmasında ise Ali Yamuç’un tutuklu eşi Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Yamuç, öldürülen Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu’nun yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Yamuç, tek suçunun eşi Ali Yamuç’un olaya karışmış olması olduğunu belirterek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın beraatine karar verdi.
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