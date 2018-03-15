Antalya’da Çiftlik Bank Şarküteri kepenk kapattı

Türkiye’de 500 bine yakın üyesi olan ve üyelerinin milyonlarca lirasını alıp kayıplara karıştığı iddia edilen Mehmet Aydın’ın sahibi olduğu Çiftlik Bank’ın Antalya’daki şarküteri bayisi de kapılarını kapattı.
Ülke genelinde 500 bine yakın üyesi olan kısa sürede 80 bin kişiden 500 milyonun üzerinde para toplayan Çiftlik Bank’a bir süredir üyelere ödeme yapılmadığı gerekçesiyle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Şirket sahibi Mehmet Aydın kayıplara karıştı.
"Kiralık yazısı asıldı"
Antalya’nın Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Namık Kemer Bulvarı üzerinde hizmet veren Çiftlik Bank Şarküteri Mağazası, operasyonların ardından açılmadı. Çiftlik Bank şarküterinin hedef olmamak için kepenk kapattığı, dükkan içerisinde çok az mal kaldığı görüldü. Mağazanın iki gündür açılmadığı ve işyerine kiralık yazısının asıldığı dikkatlerden kaçmadı.
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