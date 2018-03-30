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Antalya'da Çiftlik Bank'ın depolarına baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Çiftlik Bank'ın depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.

Antalya'da Çiftlik Bank'ın depolarına baskın

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Çiftlik Bank'ın depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iki şirketin depolarına dün baskın düzenlendi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve belgelere de el konuldu.

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Antalya'da Çiftlik Bank'ın depolarına baskınAntalya'da Çiftlik Bank'ın depolarına baskınAntalya'da Çiftlik Bank'ın depolarına baskın

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