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Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 21:58 | Son Güncelleme

ANTALYA’da çöp konteynerinde, 2 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da çöp konteynerinde, 2 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.
Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerindeki atıkları akşam saatlerinde ayrıştıran Lütfi Tığ (65), eline aldığı torbayı ters çevirince yere bir erkek bebeğin düştüğünü fark etti. Bebeğin göbek bağının üzerinde olduğunu fark eden Tığ, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, bebeğin iki günlük olduğunu ve normal doğumla dünyaya geldiğini belirledi.
Çöp konteynerindeki torba iki ve zeytin bidonu ise incelenmek üzere çöpten çıkarıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz bebeğin cansız bedeni, incelenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
‘GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM, MİDEM BULANDI’
Bebeği nasıl bulduğunu anlatan Lütfi Tığ, "Torbayı kaldırdım birden bebek düştü içerisinden. Bebeği görünce şaşırdım, midem bulandı. Bebek 1-2 günlük herhalde. Çuvalın içerisindeydi. Ağlama sesi falan duymadım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduAntalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduAntalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduAntalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

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