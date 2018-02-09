HABER

Antalya’da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 21:34 | Son Güncelleme

Antalya’da çöpte 2 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sırasında Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi üzerindeki bir çöp konteynırında kağıt toplayıcı Lütfi Tığ (65) karıştırdığı bir çuval içinden bebek düşünce şoke oldu.

Antalya’da çöpte 2 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sırasında Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi üzerindeki bir çöp konteynırında kağıt toplayıcı Lütfi Tığ (65) karıştırdığı bir çuval içinden bebek düşünce şoke oldu. Tığ, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Caddenin giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bebek üzerinde ve konteynır içinde uzun süre araştırma yaptı. 2 günlük olduğu tahmin edilen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bebeğin cesedini bulan atık madde toplayıcısı Lütfi Tığ, “Konteynırda çöp karıştırıyordum. Çuvalı kaldırınca bir bebek düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen polisi aradım. Fark etmedim. Yeni doğan bir bebekti. Canlı değildi” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Diğer Haberler
Sazlık alanda yangın

Sazlık alanda yangın

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Ters yöne giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Ters yöne giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Freni boşalan tanker bekçi kulübesine girdi

Freni boşalan tanker bekçi kulübesine girdi

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları kritik bölgelerde inceleme yaptı

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları kritik bölgelerde inceleme yaptı

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.