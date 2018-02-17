Antalya’da Cumhurbaşkanına hakaret iddiasına 1 tutuklama

Antalya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda emekli polis R.N, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi C.Y.Ö. ile T.G. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.