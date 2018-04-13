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Antalya’da Cumhurbaşkanına hakaret iddiasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Antalya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama", “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarına yönelik çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan A.T, M.Ç.

Antalya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama", “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan A.T, M.Ç. ve N.K. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından T.A., “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığınca, N.K. ile T.A.’de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. M.Ç. ile A.T. ise tutuklandı.

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