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Antalya'da çürümüş erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kullanılmayan binada çürümüş erkek cesedi bulundu.

Antalya'da çürümüş erkek cesedi bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kullanılmayan binada çürümüş erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin yaklaşık bir aylık olduğunu açıkladı.
Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki kullanılmayan 2 katlı binanın üst katında erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin çürüdüğünü belirledi. 30-35 yaşlarında erkeğe ait ceset, incelemelerden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, cesedin yaklaşık bir aylık olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

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Antalya'da çürümüş erkek cesedi bulundu

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