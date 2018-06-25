Antalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlik (2)

PET ŞİŞE İSABET EDEN POLİS BAYILDI

CHP'lilerin, oy çuvallarını taşıyan görevlilerin, yanında polis olmadan adliyeye girmesine izin vermemesi nedeniyle gerginlik büyüdü. Kalabalığın artması üzerine adliye önündeki yol, trafiğe kapandı. CHP'liler, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP aleyhinde slogan attı. Kısa süre sonra AK Parti'liler ve MHP'liler adliye önüne geldi. Çevik kuvvet ekipleri, iki grubun arasına girerek, olayların büyümesini önledi. AK Parti'liler ve MHP'liler de Erdoğan ile Bahçeli lehine slogan attı. Kısa süre sonra sözlü sataşmanın ardından taraflar, birbirine pet şişe fırlattı. Pet şişelerden birinin isabet ettiği çevik kuvvet polisi baygınlık geçirdi. Polis memuruna olay yerinde müdahale edilirken, gruplar birbirinden uzaklaştırıldı.

