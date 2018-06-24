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Antalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

ANTALYA Adliyesi'ne oyların çuvallarla taşınması sırasında, CHP'liler, görevliler ve polisler arasında gerginlik meydana geldi.

Antalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlik

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Adliyesi'ne oyların çuvallarla taşınması sırasında, CHP'liler, görevliler ve polisler arasında gerginlik meydana geldi.
CHP'li bir grup, oyları taşıyan bazı görevlilerin yanında polis olmadığını görünce tepki gösterdi. CHP'liler, yanlarında polis olmayan görevlilerin, adliyenin içine girmesinin doğru olmadığını belirterek, bir süre görevlileri durdurdu. Bu kişilerin getirdiği oyların taşındığı çuvalların tutanak altına alınmasını isteyen CHP'liler, görevliler ve polisler arasında gerginlik çıktı. CHP'liler, 'Hak hukuk, adalet' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Adliyeye gelen CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ile milletvekili adayları Vahap Tuncer ve Nusret Bayar, adliye önündeki kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri, olayların büyümemesi için önlem aldı.

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Antalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlikAntalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlikAntalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlikAntalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlik

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