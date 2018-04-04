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Antalya’da depo yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Antalya’da müstakil bir evin bitişiğinde yer alan depoda çıkan yangın korkuttu.Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki müstakil bir evin bitişiğindeki bir depoda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Antalya’da müstakil bir evin bitişiğinde yer alan depoda çıkan yangın korkuttu.
Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki müstakil bir evin bitişiğindeki bir depoda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye ekibi, yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında depo kullanılamaz hale geldi.

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