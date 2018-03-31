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Antalya'da derede çok sayıda tüfek namlusu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kent merkezindeki Çırnık Deresi'nde çok sayıda havalı tüfek ve av tüfeği namlusu bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kent merkezindeki Çırnık Deresi'nde çok sayıda havalı tüfek ve av tüfeği namlusu bulundu. Tüfek namluları deniz polisi tarafından dereden çıkarılırken, olayla ilgili biri silah bayi işleten 2 kişi ifade için polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1879 Sokak'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı'na, Çırnık Deresi'ne 2 kişinin plastik bir kasa içerisinde çok sayıda uzun namlulu silah attığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Bölgede önlem alan ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki derede arama için Deniz Şube Müdürlüğünden yardım istedi. Deniz polisi su altında yaptığı aramada çok sayıda havalı tüfek ve av tüfeği namlusu ile dipçik buldu. Sudan çıkarılan tüfek parçaları incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Polis, çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda tüfek parçalarını, 07 GGP 42 plakalı otomobille gelen M.Y. ve E.S.'nin dereye attığını belirledi. Silah bayii işlettiği tespit edilen M.Y. ile arkadaşı E.S., polis ekiplerince ifade için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çevredekiler namlular dereye atıldığı sırada cep telefonuyla çektikleri fotoğrafları da polise verdi.

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