Antalya’da esrar maddesi ve hint keneviri ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda bir evde esrar maddesi ve Hint keneviri ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, B.U. isimli şahıstan toplam daralı 1 kilo 270 gram esrar maddesi, 126 kök hint keneviri ve kenevir bitkileri yetiştirmekte kullanılan aparatlar ele geçirdi.
Yapılan operasyon sonucundan yakalanan ve hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen B.U. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!
AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Almanya'dan son dakika Suriye kararı
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
Hakim köye böyle geldi
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum