Antalya’da evden hırsızlığa 2 tutuklama

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık gerçekleştiren 2 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde hırsızlık olaylarının artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Hırsızlıkların yapıldığı saatlerde mahalle aralarında devriyede bulunan ekipler, ara sokaklarda görüp kaçmaya başlayan iki kişiden birini yakaladı. Polis, emniyette ifadesi alınan R.Ö.’nün (22) arkadaşı M.C.A. (22) ile birlikte iki evden hırsızlık yaptığını belirledi. Kısa süre sonra M.C.A.’da gözaltına alındı. İki şüphelinin evlerinde yapılan aramada çaldıkları, cep telefonu, laptop ve paralar müştekilere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlana 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.