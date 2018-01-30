Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün öğlen saatlerinde Hatice T.'nin (24) kullandığı 07 MCK 49 plakalı otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Nasuh Kaya’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada acı bir detay ortaya çıktı.
Yaşlı adamın kazadan 15 dakika önce Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğünde görevli olan oğlu Erdal Kaya’yı ziyaret ederek fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında ise otomobilin çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırlayıp beton kanaldaki zemine düştüğü görüldü. Görüntülerde elindeki poşetle kaldırımda bir müddet duran Nasuh Kaya, karşıdan gelen yayanın geçmesiyle birlikte caddeye doğru hareket ediyor. Bu sırada ileriden hızla geldiği görülen Hatice T.’nin kullandığı araç yaşlı adama çarpıyor ve metrelerce havaya fırlatıyor. Yaşlı adamın aracı görüp koşarak kaçmaya çalışması da görüntülere yansırken, yaşlı adam çarpmanın ardından beton kanaldaki zemine düşüyor. Araç ise kazanın gerçekleştiği yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde durabiliyor.
GERİYE LASTİK AYAKKABILARI VE TAKTIĞI BERE KALDI...
Kaza sonrası kadın sürücü polis tarafından gözaltına alınırken, yaşlı adamdan geriye ise lastik ayakkabıları ile taktığı bere kaldı. Polis tarafından kaza yerinden alınan eşyalar ailesine teslim edildi.
(İHA)
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