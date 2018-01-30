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Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 05:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Antalya’da otomobilin çarpması sonucu yaşamını kaybeden 76 yaşındaki Nasuh Kaya’nın ölmeden 15 dakika önce itfaiye personeli olan oğlu ile fotoğraf çektirdiği öğrenildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün öğlen saatlerinde Hatice T.'nin (24) kullandığı 07 MCK 49 plakalı otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Nasuh Kaya’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada acı bir detay ortaya çıktı.

Yaşlı adamın kazadan 15 dakika önce Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğünde görevli olan oğlu Erdal Kaya’yı ziyaret ederek fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında ise otomobilin çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırlayıp beton kanaldaki zemine düştüğü görüldü. Görüntülerde elindeki poşetle kaldırımda bir müddet duran Nasuh Kaya, karşıdan gelen yayanın geçmesiyle birlikte caddeye doğru hareket ediyor. Bu sırada ileriden hızla geldiği görülen Hatice T.’nin kullandığı araç yaşlı adama çarpıyor ve metrelerce havaya fırlatıyor. Yaşlı adamın aracı görüp koşarak kaçmaya çalışması da görüntülere yansırken, yaşlı adam çarpmanın ardından beton kanaldaki zemine düşüyor. Araç ise kazanın gerçekleştiği yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde durabiliyor.

GERİYE LASTİK AYAKKABILARI VE TAKTIĞI BERE KALDI...

Kaza sonrası kadın sürücü polis tarafından gözaltına alınırken, yaşlı adamdan geriye ise lastik ayakkabıları ile taktığı bere kaldı. Polis tarafından kaza yerinden alınan eşyalar ailesine teslim edildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Her zaman söylüyorum. Şehir içinde süratli gitmeyin. Tedbirinizi alın Takdiri ALLAH a bırakın.
BU KAZAYI YAPAN KADIN SÜRÜCÜNÜN HIZI ENAZ 120 KM HIZ İLE GİDİYORMUŞ OYSAKİ ORDA EN FAZLA 59 KM HIZ İLE GİTMESİ LAZIM İKEN NİYE HIZ YAPYORLAR BU NE SORUMSUZLUK
Yazık Allah rahmet eylesin.. Uzaktan bile araba görüyosanız geçerim diye düşünüp girmeyin yola. Bu arada gelen araç diğerlerinden oldukça hızlı..
Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun Allah Ailesine Sabır versin.
NE DERSENİZ DEYİN BU ECELDİR SÜRÜCÜNÜN YAPABİLECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOK YOLUNDA NORMAL GİDİYOR ALLAH RAHMET EYLESİN...
İdam şart .. sürücünün idam edilmesi lazım .. bakın bir daha böyle şeyler oluyor mu..
Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.
DOĞRU DÜRÜST BİR ŞOFÖR OLSA BU KAZA OLMAZDI .RESMEN CİNAYET.
Bu bir cinayet.Cezası ağır olmalı.Şehir merkezinde öyle hız yapılır mı?Adamcağız kaçmaya çalışmış ama yine de kurtulamadı.Allah rahmet eylesin.
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