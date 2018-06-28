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Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında 1'i emekli, 1'i ihraç edilen 2 albayın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında 1'i emekli, 1'i ihraç edilen 2 albayın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren ve 'gaybubet evleri'nde gizlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Antalya mahkemeleri ile diğer illerin mahkemeleri tarafından haklarında arama ve yakalama kararı bulunan, örgütün 'Afyonkarahisar Emniyet mahrem imamı', 'Afyonkarahisar eğitim danışmanı', 'Kütahya büyük bölge imamı ve esnaf sorumlusu' ile 'Kütahya öğretmenler sorumlusu' oldukları değerlendirilen 9 şüphelinin yakalanması için 6 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Aile evi görüntüsü verilerek, örgüt üyelerinin saklandığı adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, 16 bin 710 TL, 4 bin 200 euro, 1840 dolar ele geçirildi.
ESKİ 2 ALBAY YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ise aynı soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Antalya merkezli Alanya ve Elmalı ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, aralarında 1 emekli jandarma albay, Türk Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen 1 albay ile yine ihraç edilen 1 üsteğmen ve kamu hastanesinde görevli 1 doktorun bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart, flaş bellek, dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Şüpheliler, sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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