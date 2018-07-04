Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 14 şüpheliden 12'si, operasyonla yakalandı.
Antalya'da faaliyet gösteren kargo şirketinin Antalya Bölge Müdürlüğü'nde çalışan ve FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı il merkezi ve Kumluca'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 11 kişi il merkezinde, 1 kişi de Kumluca'da olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Firari 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 9 sim kart, 3 hard disk, 6 hafıza kartı, 2 dizüstü bilgisayar, örgütle iltiksaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'ya ait kart, 3 flash bellek, 2 tablet bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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