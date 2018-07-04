HABER

Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 14 şüpheliden 12'si, operasyonla yakalandı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 14 şüpheliden 12'si, operasyonla yakalandı.
Antalya'da faaliyet gösteren kargo şirketinin Antalya Bölge Müdürlüğü'nde çalışan ve FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı il merkezi ve Kumluca'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 11 kişi il merkezinde, 1 kişi de Kumluca'da olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Firari 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 9 sim kart, 3 hard disk, 6 hafıza kartı, 2 dizüstü bilgisayar, örgütle iltiksaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'ya ait kart, 3 flash bellek, 2 tablet bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Niğde’de 200 dönüm arpa ve buğday kül olduNiğde’de 200 dönüm arpa ve buğday kül oldu
Kayan vinç, iki araca çarptı: 2 yaralıKayan vinç, iki araca çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.