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Antalya’da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri askerlerden sorumlu mahrem imam olan 2 kişi tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında geçtiğimiz hafta örgütün ’gaygubet evi’ olarak bilinen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan ve mahrem imam olduğu değerlendirilen A.Ç., Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan ve askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu değerlendirilen S.Y.

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri askerlerden sorumlu mahrem imam olan 2 kişi tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında geçtiğimiz hafta örgütün ’gaygubet evi’ olarak bilinen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan ve mahrem imam olduğu değerlendirilen A.Ç., Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan ve askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu değerlendirilen S.Y. ve yine Antalya Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan Y.A. olmak üzere üç firari şüpheli yakalandı. Gaygubet evlerinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, S.Y. ile Y.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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