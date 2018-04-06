HABER

Antalya’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında öğrenci, öğretmen, metalürji mühendisi ve müteahhittin bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında öğrenci, öğretmen, metalürji mühendisi ve müteahhittin bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Lideri’nin çağrısı üzerine, örgütün finans kaynağı banka nezdinde hesap açtıran veya mevcut hesabına talimatla para yatıran, haklarında ihbar bulunan ve FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının kendi aralarında haberleşme programı ByLock kullanıcıları arasında yer alan öğrenci A.F.K. (25), Öğretmen S.B.(46), Metalürji Mühendisi İ.K. (27), Müteahhit R.S.(67), gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi dijital materyallere el konuldu.

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
Ankara'dan bomba kulis!Ankara'dan bomba kulis!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.