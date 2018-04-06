Antalya’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında öğrenci, öğretmen, metalürji mühendisi ve müteahhittin bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Lideri’nin çağrısı üzerine, örgütün finans kaynağı banka nezdinde hesap açtıran veya mevcut hesabına talimatla para yatıran, haklarında ihbar bulunan ve FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının kendi aralarında haberleşme programı ByLock kullanıcıları arasında yer alan öğrenci A.F.K. (25), Öğretmen S.B.(46), Metalürji Mühendisi İ.K. (27), Müteahhit R.S.(67), gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi dijital materyallere el konuldu.
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