Antalya’da FETÖ operasyonu

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri örgütün finans kaynağı banka nezdinde hesap açtıran veya mevcut hesabına talimatla para yatıran, haklarında ihbar bulunan ve haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen A.F.K, R.S. ile İ.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden A.F.K. ile R.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklandı.