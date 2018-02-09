Antalya’da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında öğretmen, serbest meslek çalışanlarının da bulunduğu ve bir kısmı örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla M.Ç, O.Ç, R.E, S.M, K.M, F.C, M.C, V.Ç, O.Ç, M.D, M.A, D.D, G.C ve B.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ç, S.M, M.D, M.A, D.D. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.