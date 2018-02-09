HABER

Antalya’da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:09 | Son Güncelleme

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5’i tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5’i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında öğretmen, serbest meslek çalışanlarının da bulunduğu ve bir kısmı örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla M.Ç, O.Ç, R.E, S.M, K.M, F.C, M.C, V.Ç, O.Ç, M.D, M.A, D.D, G.C ve B.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ç, S.M, M.D, M.A, D.D. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan

Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı

Çerkezköy İlçe Jandarma güven veriyor

Çerkezköy İlçe Jandarma güven veriyor

Hatay ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Hatay ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Yolcu otobüsünde 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.