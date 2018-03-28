Antalya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ’ByLock’ kullandıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’u kullandığı tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda ekipler, FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, M.B, S.G, E.G, S.B, Ö.A.T. ve C.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı hücre evlerinde yapılan aramada, V.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve A.A. adına düzenlenmiş sahte kira sözleşmesi de ele geçirildi.