Antalya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt yöneticileri ile üyelerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkez ve Kemer ilçesinde, FETÖ/PDY'nin üye ve yöneticilerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne baskın yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 100 dolar, 700 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, polis, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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