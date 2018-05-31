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Antalya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt yöneticileri ile üyelerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt yöneticileri ile üyelerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkez ve Kemer ilçesinde, FETÖ/PDY'nin üye ve yöneticilerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne baskın yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 100 dolar, 700 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, polis, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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