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Antalya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı 'gaybubet' evlerine yapılan baskında 8 şüpheli yakalandı.

ANTALYA, (DHA) -ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı 'gaybubet' evlerine yapılan baskında 8 şüpheli yakalandı. Baskında, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 Euro, 27 bin 300 lira ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY'de içerisinde faaliyet gösteren ve 'gaybubet' evlerinde gizlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Ekipler, örgüt üyelerinin aile evi görüntüsü vererek saklandığı 6 adrese bugün sabaha karşı eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda, haklarında Antalya mahkemeleri tarafından yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile yine haklarında diğer illerdeki mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 4 sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 Euro, 27 bin 300 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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