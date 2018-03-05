Antalya'da FETÖ sanığı 2 eski komutana müebbet istemi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile tutuksuz sanık eski Burdur Garnizon Komutanı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın ise 10 yıla kadar hapsi istendi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yurdagül, tutuksuz sanıklar Metin Karagöz, Mustafa Kaya, avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Ahmet Şevken, sanık Yurdagül'ün Tunceli'ye sözde sıkıyönetim komutanı olarak atandığını listeden görmesi üzerine 'Bu saatte Tunceli'ye nasıl giderim' şeklinde konuştuğunun tespit edildiğini, Jandarma Komutanlığı'ndaki telsizlerin darbe girişimi öncesi Konya'ya gönderildiği ve masasındaki takvimde 8, 15 ve 22 Temmuz 2016 tarihlerin işaretlendiğini kaydetti.

Savcı Ahmet Şevken, sanık Yurdagül'ün, Antalya İl Jandarma Komutanlığı nizamiyelerindeki nöbetçi sayısını artırdığı, Hizmet Muhafız Bölük Komutanlığı askerlerinin silahlıktan silah alarak tam teçhizatlı olarak komutanlığın içerisinde hazır kıta bekletildikleri, halen Antalya Valisi olarak görev yapan Münir Karaloğlu'nun telefonlarına darbe girişimi sırasında cevap vermediği belirtilen mütalaada, sanığın TCK'nın 309/1 gereğince “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya 'bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanık Metin Karagöz'ün adının da 'sözde sıkıyönetim direktifi' listesinde yer aldığı ve FETÖ üyesi olma suçundan yargılanan pek çok asker, sivil ve kamu görevlisi ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan Mustafa Kaya'nın da 'sözde sıkıyönetim direktifi' listesinde isminin yer aldığı, Antalya Valisi Karaloğlu'nun kendisine ve diğer komutanları darbe girişiminin karşısında oldukları yönünde basın açıklaması yapmalarının halk nezdinde iyi olacağı şeklindeki teklifine olumlu yanıt vermediği belirtilen mütalaada, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcı Şevken ayrıca mütalaada, sanık Yurdagül'ün tutukluluğunun devamına karar verilmesini, Karagöz ve Kaya'nın da hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Komutanlar, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmeyerek, savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, Yurdagül'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkların savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

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