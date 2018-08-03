HABER

Antalya'da FETÖ'den 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantısı olduğu iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ'den 16 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantısı olduğu iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 18 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11'i örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneği'nde farklı zamanlarda yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaptığı belirlenen 6 iş insanının da bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışması sürdürülüyor.
16 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da FETÖ'den 16 gözaltıAntalya'da FETÖ'den 16 gözaltıAntalya'da FETÖ'den 16 gözaltı

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Lice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldüLice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü
'Hayvanlar ve Biz' sergisi Bodrum'da açıldı'Hayvanlar ve Biz' sergisi Bodrum'da açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.