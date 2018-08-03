Antalya'da FETÖ'den 16 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantısı olduğu iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 18 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11'i örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneği'nde farklı zamanlarda yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaptığı belirlenen 6 iş insanının da bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışması sürdürülüyor.
16 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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