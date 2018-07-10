HABER

Antalya’da FETÖ’den 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da FETÖ/PDY'nin finans merkezlerinden olduğu öne sürülen bir kargo şirketinde çalıştığı tespit edilen 13 kişiden 8’i tutuklandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY'nin finans merkezlerinden olduğu öne sürülen bir kargo şirketinde çalıştığı tespit edilen 13 kişiden 8’i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin finans merkezlerinden olduğu iddia edilen bir kargo şirketinin Antalya Bölge Müdürlüğü'nde örgütsel faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, kargo şirketi çalışanı 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 kişiden 8’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Evi için çatıya çıktıEvi için çatıya çıktı
Dicle Nehri'nde mahsur kalan 12 kişi askeri helikopterle kurtarıldıDicle Nehri'nde mahsur kalan 12 kişi askeri helikopterle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.