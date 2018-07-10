Antalya’da FETÖ’den 8 tutuklama

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY'nin finans merkezlerinden olduğu öne sürülen bir kargo şirketinde çalıştığı tespit edilen 13 kişiden 8’i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin finans merkezlerinden olduğu iddia edilen bir kargo şirketinin Antalya Bölge Müdürlüğü'nde örgütsel faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, kargo şirketi çalışanı 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 kişiden 8’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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