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Antalya'da FETÖ'den toplam 2 bin 321 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte toplam 2 bin 321 kişi tutuklandı.

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte toplam 2 bin 321 kişi tutuklandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 2 bin 321 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, "19 kişi gözaltında. 607 kişi firari. Toplamda 6 bin 665 adli işlem yapılmıştır" denildi.

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