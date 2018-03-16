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Antalya’da FETÖ/PDY mahrem imam operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:12 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı koordinesinde Antalya I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kac¸akc¸ılık ve Organize Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri tarafından I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde örgütün gaygubet evi olarak bilinen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda FETO¨/PDY soruşturması kapsamında Manisa Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında aranma kaydı bulunun ve mahrem imam oldugˆu degˆerlendirilen A.C¸., Isparta Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında aranma kaydı bulunun ve askerlerden sorumlu mahrem imam oldugˆu degˆerlendirilen S.Y.

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı koordinesinde Antalya I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kac¸akc¸ılık ve Organize Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri tarafından I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde örgütün gaygubet evi olarak bilinen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda FETO¨/PDY soruşturması kapsamında Manisa Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında aranma kaydı bulunun ve mahrem imam oldugˆu degˆerlendirilen A.C¸., Isparta Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında aranma kaydı bulunun ve askerlerden sorumlu mahrem imam oldugˆu degˆerlendirilen S.Y. ve yine Antalya Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında aranma kaydı bulunun Y.A. olmak u¨zere u¨c¸ firari şüpheli yakalandı. Gaygubet evlerinde yapılan aramada c¸es¸itli dijital materyaller ele gec¸irildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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