HABER

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 13:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katılımıyla eş zamanlı yapılan baskında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nın sorumlularından oldukları iddia edilen doktor, öğretmen, memur ve öğretim üyelerinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorguları için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.