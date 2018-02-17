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Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 09:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Kiriş Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Kiriş Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen Ş.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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