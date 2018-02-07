Antalya’da FETÖ/PDY operasyonuna 4 tutuklama

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor, mühendis ve öğretmenin de bulunduğu ve bir kısmı örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen A.K, M.C.U, M.M.Ç, M.C.D, S.K, A.Ç, E.A, E.K, Ş.G, F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan E.A, E.K, Ş.G, F.G. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.