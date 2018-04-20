Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında arama kararı bulunan firari 2 kişi ile haklarında arama kararı çıkartılan 22 şüpheliden 14’ü yakalandı.
Antalya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve gaygubet evleri olarak bilinen evler gizlenen şüphelileri eş zamanlı operasyon yapıldı.
Firari iki kişi yakalandı
Örgütün kripto haberleşme aracı olan Bylock programı kullanıcısı oldukları ve Aydın ili 3.Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı olan (Ö.C.B.) ve (E.B.) yakalandı.
14 kişi gözaltına alındı
Diğer taraftan yine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüphelinin yakalanması için Antalya merkez, Finike ilçesi ve Rize’de de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında aramama kararı çıkartılan 14 kişi yakalanırken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel mahiyette olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi. Firarda olan 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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